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Уряду необхідно не підвищувати податок на СО2, а розробити з бізнесом план модернізації, - експерт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 13:15
Уряду необхідно не підвищувати податок на СО2, а розробити з бізнесом план модернізації, - експерт Фото: Кабінет міністрів України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд має сприяти екомодернізації промисловості, а не посилювати податковий тиск на бізнес, зокрема через підвищення податку на викиди.

Про це заявив екс-прем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

"Замість того, щоб підвищувати фіскальний тиск, включаючи сплату за викиди СО2, уряду необхідно працювати разом з парламентом, безумовно, в діалозі з бізнесом над створеннями умов модернізації розвитку української економіки, доступу до кредитних ресурсів, підвищення платоспроможності внутрішнього ринку, локалізація, імпортозаміщення", - сказав Кінах.

За його словами, саме цим займаються розвинуті країни, щоб стимулювати ріст власної економіки й допомогти бізнесу подолати нинішню кризу.

"Підвищення фіскального тиску буде тільки поглиблювати всі кризові явища", - наголосив Кінах.

Як відомо, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що на довгострокову перспективу розробляється таке рішення, як збільшення податку на викиди СО2. Але ці кошти буде витрачено не на модернізацію підприємств, а на компенсацію різниці виробникам "зеленої" електроенергії.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

Водночас генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт наголосив на тому, що при розробці нових екологічних норм Мінекології слід шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може привести до закриття підприємств.

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