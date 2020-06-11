Правительство завтра проведет внеочередное заседание: что будут рассматривать

В пятницу, 12 июня, Кабинет министров Украины соберется на внеочередное заседание. На нем планируется рассмотреть вопрос об утверждении планов образования районов в части реформы административно-территориального устройства Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил в ответ на вопрос РБК-Украина в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.

"В эту пятницу мы планируем провести внеочередное заседание правительства, на котором мы планируем рассмотреть и утвердить как раз план районов, план образования районов в части реформы административно-территориального устройства Украины", - ответил премьер.

По его словам, вопрос открытия КПВВ на Донбассе прорабатывается профильными Министерствами.

"Остальные вопросы, если будут подготовлены и вынесены. Мы их рассмотрим. Вопрос об открытии КПВВ рассматривается и прорабатывается профильными Министерствами. И возможно, будет рассматриваться... На сегодня - пока что вопрос один: утверждение планов деления на районы", - отметил он.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что реформа децентрализации закончится местными выборами.

Кроме того, Шмыгаль анонсировал, что изменения в Конституцию в части децентрализации власти будут готовы до июля.