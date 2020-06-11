Уряд завтра проведе позачергове засідання: що розглядатимуть

У пятницю, 12 червня, Кабінет міністрів України збереться на позачергове засідання. На ньому планується розглянути питання щодо затвердження планів утворення районів в частині реформи адміністративно-територіального устрою України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у відповідь на питання РБК-Україна в ході прес-конференції з нагоди 100 днів роботи свого уряду.

"В цю пятницю ми плануємо провести позачергове засідання уряду, на якому ми плануємо розглянути та затвердити якраз план районів, план утворення районів в частині реформи адміністративно-територіального устрою України", - відповів прем'єр.

За його словами, питання відкриття КПВВ на Донбасі опрацьовується профільними Міністерствами.

"Інші питання, якщо будуть підготовлені та винесені. Ми можливо, їх розглянемо. Питання відкриття КПВВ розглядається і опрацьовується профільними Міністерствами. І можливо, буде розглядатись... На сьогодні - поки що питання одне: затвердження планів розподілу на райони", - відзначив він.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заяивив, що реформа децентралізації закінчиться місцевими виборами.

Крім того, Шмигаль анонсував, що зміни до Конституції у частині децентралізації влади будуть готові до липня.