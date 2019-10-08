ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд запустив онлайн-сервіс для контролю держпідприємств

Новини » Політика    08.10.2019 - 10:44
Уряд запустив онлайн-сервіс для контролю держпідприємств
Ілюстративне фото (abcnews.com.ua)

Відтепер можна прослідкувати за всіма змінами, які відбуваються в роботі підприємств

Кабінет міністрів запустив новий онлайн-сервіс контролю державних підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета.

Повідомляється, що завдяки цьому сервісу з'явилася змога у відкритому доступі прослідкувати за усіма змінами, які відбуваються в роботі державних підприємств.

"Ми запустили разом з Opendatabot новий сервіс. Він зробить нашу країну прозорою. У нашій країні є багато державних підприємств – 3654. Відтепер кожен громадянин, журналіст активіст зможе почати моніторити зміни, які відбуваються з усіма цими компаніями – зміна власників, керівництва, податкового статусу, судові справи", - повідомив Дубілет.

Міністр нагадав, що минулого тижня народні депутати ухвалили закон, який відкриває можливість для приватизації держпідприємств, і за його словами, новий сервіс дозволить пересічним громадянам стежити за ключовими змінами у цих компаніях.

Чиновник пояснив, для того, аби долучитися до сервісу, потрібно відкрити Opendatabot у Telegram, Viber або Facebook і написати "Державні компанії".

Нагадаємо, як повідомляло раніше РБК-Україна, Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1054-1 "Про визнання таким, що втратив силу закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Таким чином парламент запустив процес великої приватизації державного майна, яку анонсували раніше.

Додамо також, 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Президент доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

Конфлікти інтересів: що заважає уряду почати велику приватизацію У Кабміні повідомили, скільки об'єктів підготували для великої приватизації
Новини України онлайн-сервисприватизация госпредприятий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся