Уряд запустив онлайн-сервіс для контролю держпідприємств

Ілюстративне фото (abcnews.com.ua)

Відтепер можна прослідкувати за всіма змінами, які відбуваються в роботі підприємств

Кабінет міністрів запустив новий онлайн-сервіс контролю державних підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета.

Повідомляється, що завдяки цьому сервісу з'явилася змога у відкритому доступі прослідкувати за усіма змінами, які відбуваються в роботі державних підприємств.

"Ми запустили разом з Opendatabot новий сервіс. Він зробить нашу країну прозорою. У нашій країні є багато державних підприємств – 3654. Відтепер кожен громадянин, журналіст активіст зможе почати моніторити зміни, які відбуваються з усіма цими компаніями – зміна власників, керівництва, податкового статусу, судові справи", - повідомив Дубілет.

Міністр нагадав, що минулого тижня народні депутати ухвалили закон, який відкриває можливість для приватизації держпідприємств, і за його словами, новий сервіс дозволить пересічним громадянам стежити за ключовими змінами у цих компаніях.

Чиновник пояснив, для того, аби долучитися до сервісу, потрібно відкрити Opendatabot у Telegram, Viber або Facebook і написати "Державні компанії".

Нагадаємо, як повідомляло раніше РБК-Україна, Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1054-1 "Про визнання таким, що втратив силу закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Таким чином парламент запустив процес великої приватизації державного майна, яку анонсували раніше.

Додамо також, 2 вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Президент доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.