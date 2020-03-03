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Правительство запускает систему электронных больничных

Новости » Общество     03.03.2020 - 12:12
Правительство запускает систему электронных больничных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Электронные больничные листы будут доступны с 1 апреля

В Украине с 1 апреля 2020 года запускают систему электронных больничных листов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, с 1 апреля украинцы онлайн смогут оформить больничный лист. Таким образом, больше не нужно будет выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику.

"Правительство вводит систему электронных больничных. Врач сможет электронной подписью утвердить документ. Система автоматически будет посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования", - отметил премьер.

Гончарук добавил, что это ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество, когда фейковые больничные листы можно было купить за 200-300 гривен.

Система будет работать на базе программного обеспечения Пенсионного фонда.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики Украины заявляли, что электронные больничные позволят сэкономить от 1 до 5 млрд гривен ежегодно.

Отметим, порядок ведения Электронного реестра больничных был утвержден еще весной 2019 года.

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