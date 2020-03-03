Уряд запускає систему електронних лікарняних

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Електронні лікарняні листи будуть доступні з 1 квітня

В Україні з 1 квітня 2020 року запускають систему електронних лікарняних листів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, з 1 квітня українці онлайн зможуть оформити лікарняний лист. Таким чином, більше не потрібно буде виписувати їх на паперових бланках і зайвий раз йти до поліклініки.

"Уряд запроваджує систему електронних лікарняних. Лікар зможе електронним підписом затвердити документ. Система автоматично буде посилати інформацію про лікарняний роботодавцю працівника та до Фонду соціального страхування", - зазначив прем'єр.

Гончарук додав, що це прискорить процедуру отримання страхових виплат, а також зменшити шахрайство, коли фейкові лікарняні листи можна було придбати за 200-300 гривень.

Система буде працювати на базі програмного забезпечення Пенсійного фонду.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики України заявляли, що електронні лікарняні дозволять заощадити від 1 до 5 млрд гривень щорічно.

Зазначимо, порядок ведення Електронного реєстру лікарняних було затверджено ще навесні 2019 року.