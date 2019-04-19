Кабмин утвердил порядок ведения Электронного реестра больничных

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Доступ к реестру будут иметь работодатели и работники

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации ведения Электронного реестра листков нетрудоспособности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Отмечается, что документ разработан специалистами ФССУ, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, Национальной службы здравоохранения, Пенсионного фонда Украины.

Реестр формируется как система накопления, хранения и использования электронных данных на базе централизованных информационных технологий реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Согласно порядку, листок нетрудоспособности регистрируется исключительно на основании созданного в электронной форме медицинского заключения, который удостоверяет временную нетрудоспособность. Каждый листок нетрудоспособности имеет уникальный регистрационный номер, который формируется и присваивается автоматически с помощью программных средств ведения Электронного реестра листков нетрудоспособности.

Реестр будет иметь различные уровни доступа, которые ограничивают доступные сведения для пользователя. В частности, через электронные кабинеты на портале услуг к реестру будут иметь доступ работодатели и сами работники, застрахованные лица. Однако информация из реестра, содержащая сведения о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов, период и причину нетрудоспособности, предоставляется только тому лицу, которого они касаются, а также ее работодателю, но исключительно за период, когда лицо находилось с ним в трудовых отношениях. При этом причина нетрудоспособности - это не конкретный диагноз, а, например, уход за ребенком, связанная с производством болезнь и тому подобное.

Реестр состоит из записей о временной нетрудоспособности, которые создаются автоматически программными средствами на основании полученной информации. Каждая запись включает сведения о временно нетрудоспособном лице, уникальный номер случая нетрудоспособности, номер, дату (время) регистрации медицинского заключения в электронной системе здравохранения, причину и период нетрудоспособности, назначенный режим лечения, сведения о враче, учреждение здравоохранения, сумму пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины и другое.

Данные в реестр поступают с использованием квалифицированной электронной подписи и средств криптографической защиты информации.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины одобрил порядок обработки персональных данных для запуска верификации субсидий, пенсий и других социальных выплат.

Ранее сообщалось, что правительство согласовало законопроект, которым предусмотрено создание электронного реестра географических названий.