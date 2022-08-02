Правительство запускает ипотеку под 3%, но пока не для всех

Программа будет доступна для четырех категорий граждан:

Военнослужащих по контракту и работников сектора безопасности и обороны;

Медиков;

Учителей и педагогических работников;

Ученых.

Ставка по ипотеке составит 3%, а ее срок будет до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости жилья.

Отмечается, что со следующего года программа заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ставка будет льготной, но составит 7% годовых.

Шмигаль добавил, что программа позволит активизировать новое строительство и существенно будет способствовать восстановлению экономики.

"Наша цель - чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имели собственное жилье", - сказал он.