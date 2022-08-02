Уряд запускає іпотеку під 3%, але поки не для всіх

Програма буде доступною для чотирьох категорій громадян:

Військовослужбовців за контрактом та працівників сектору безпеки та оборони;

Медиків;

Вчителів та педагогічних працівників;

Науковців.

Ставка за іпотекою складатиме 3%, а її термін буде до 20 років. Мінімальний початковий внесок - 20% від вартості житла.

Зазначено, що з наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка також буде пільговою, але складатиме 7% річних.

Шмигаль додав, що програма дозволить активізувати нове будівництво і суттєво сприятиме відновленню економіки.

"Наша мета - аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло", - сказав він.