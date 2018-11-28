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Управители многоквартирных домов будут проходить профаттестацию

Новости » Общество    28.11.2018 - 21:55
Управители многоквартирных домов будут проходить профаттестацию
Фото: Геннадий Зубко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ожидают, что нововведение повысит профессионализм управителей

В Украине с 2019 года вводится профессиональная аттестация для управляющих многоквартирного дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Правительственный портал".

Как отмечается, правительство приняло постановление о профессиональной аттестации по профессии "менеджер (управитель) жилого дома (группы домов)".

Порядком профессиональной аттестации предусмотрено: требования к лицам, которые подают заявление о проведении профессиональной аттестации; этапы осуществления профессиональной аттестации; перечень документов необходимых для проведения профессиональной аттестации; основания для отказа в осуществлении профессиональной аттестации; процедура осуществления первичной профессиональной аттестации; осуществление повторной профессиональной аттестации; срок действия квалификационного сертификата; основания для аннулирования квалификационного сертификата

"Нововведение позволит повысить профессиональный уровень знаний и умений управляющих и, как следствие, обеспечить высшее качество услуг для населения", - прокомментировал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он также отметил, что в Украине сегодня около 250 тыс. многоквартирных домов.

Напомним, в Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек. В проекте закона предложена согласие на проведение реконструкции не менее 75% жильцов дома. Сейчас в действующем законе прописано обязательное согласие 100% жителей домов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-сентябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 15,6%.

 

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