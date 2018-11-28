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Управителі багатоквартирних будинків будуть проходити профатестацію

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 21:55
Управителі багатоквартирних будинків будуть проходити профатестацію
Фото: Геннадій Зубко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Очікують, що нововведення підвищить професійність управителів

В Україні з 2019 року запроваджується професійна атестація для управителів багатоквартирного будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал"

Як зазначається, уряд прийняв постанову щодо професійної атестації за професією "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)".

Порядком професійної атестації передбачено: вимоги до осіб, що подають заяву про здійснення професійної атестації; етапи здійснення професійної атестації; перелік документів необхідних для проведення професійної атестації; підстави для відмови у здійсненні професійної атестації; процедура здійснення первинної професійної атестації; здійснення повторної професійної атестації; строк дії кваліфікаційного сертифіката; підстави для анулювання кваліфікаційного сертифіката.

"Нововведення дозволить підвищити професійний рівень знань та вмінь управителів і, як наслідок, забезпечити вищу якість послуг для населення", - прокоментував віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Він також зазначив, що в Україні сьогодні близько 250 тис. багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, у Мінрегіоні підготували нові умови знесення п'ятиповерхівок. У проекті закону запропонована згода на проведення реконструкції не менше 75% мешканців будинку. Зараз у діючому законі прописана обов’язкова згода 100% жителів будинків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що площа прийнятого в експлуатацію житла у січні-вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 15,6%.

 

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Новини України Геннадій Зубкостроительство
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