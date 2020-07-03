ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство восстановило финансирование центра Довженко

Новости » Политика     03.07.2020 - 21:59
Правительство восстановило финансирование центра Довженко
Фото: Александр Ткаченко (wikimedia by V lyaschenko)

На финансирование центра Довженко выделили 7,6 млн гривен

Министерство культуры и информационной политики объявило о возобновлении финансирования Национального центра Александра Довженко. Министерство финансов подписало паспорт бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии".

Об этом в Facebook сообщил министр Александр Ткаченко.

"Сумма, которую получит центр - 7,6 млн гривен. То есть мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя" как следствие карантина. Согласно плану, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней", - сообщил министр.

Он считает, что центр теперь сможет возобновить деятельность в нормальном режиме, а его сотрудники - вернуться к работе.

Напомним, в мае этого года Госкино существенно урезало финансирование центра Довженко - с 8,6 до 3,4 млн гривен. Более того, этот вопрос не выносили на заседание Совета по поддержке кинематографии и решение приняли без согласования с Минкультом и с самим центром.

Ранее в центре Довженко проходили обыски.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныфинансы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь