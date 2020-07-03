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Уряд відновив фінансування центру Довженка

Новини » Політика     03.07.2020 - 21:59
Уряд відновив фінансування центру Довженка
Фото: Олександр Ткаченко (wikimedia by V lyaschenko)

На фінансування центру Довженка виділили 7,6 млн гривень

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про відновлення фінансування Національного центру Олександра Довженка. Міністерство фінансів підписало паспорт бюджетної програми "Державна підтримка кінематографії".

Про це у Facebook повідомив міністр Олександр Ткаченко.

"Сума, яку отримає центр - 7,6 млн гривень. Тобто ми повністю виділяємо фінансування за всі 10 місяців вимушеного "простою" як наслідок карантину. Згідно з планом, гроші почнуть заходити протягом одного-двох днів", - повідомив міністр.

Він вважає, що центр тепер зможе відновити діяльність в нормальному режимі, а його співробітники - повернутися до роботи.

Нагадаємо, в травні цього року Держкіно істотно урізав фінансування центру Довженка - з 8,6 до 3,4 млн гривень. Більш того, це питання не виносили на засідання Ради за підтримки кінематографії та рішення прийняли без узгодження з міністерством культури і з самим центром.

Раніше у центрі Довженка проходили обшуки.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українифінанси
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