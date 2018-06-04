Правительство внесло в парламент ряд неотложных законопроектов

По словам Кириленко, 3 правительственные и 5 депутатских законопроектов являются неотложными и первоочередными для Кабмина

Кабинет министров подал в Верховную раду три законопроекта, которые обозначены как неотложные. Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко во время согласительного совета в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть восемь законопроектов, которые являются неотложными и первоочередными для Кабинета министров. В частности, из них пять депутатских, которые стоят в повестке дня, мы их поддерживаем. Также три законопроекта - правительственные", - заявил Кириленко.

Вместе с тем, вице-премьер-министр отметил, что комитет пока не рассмотрел один законопроект.

"Один правительственный законопроект не прошел комитет. Это ратификационный законопроект. Он касается очень важных закупок, связанные с нацбезопасностью Украины, авиационной безопасностью и преодолением чрезвычайных ситуаций", - добавил он.

Отметим, что по данным сайта Рады, законопроект № 0189 "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Французской Республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине" был внесен в понедельник, 4 июня 2018 года.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №0188 "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Молдова о реадмиссии лиц".