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Уряд вніс до парламенту ряд невідкладних законопроектів

НовиниПолітика    04.06.2018 - 13:40
Фото: В'ячеслав Кириленко (nfront.org.ua)
Фото: В'ячеслав Кириленко (nfront.org.ua)

За словами Кириленка, 3 урядові та 5 депутатських законопроектів є невідкладними і першочерговими для Кабміну

Кабінет міністрів подав до Верховної ради три законопроекти, які позначені як невідкладні. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко під час погоджувальної ради у парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є вісім законопроектів, які є невідкладними і першочерговими для Кабінету міністрів. Зокрема, з них п’ять депутатських, які стоять у порядку денному, ми їх підтримуємо. Також три законопроекти - урядові", - заявив Кириленко.

Разом з тим, віце-прем'єр міністр зауважив, що комітет поки що не розглянув один законопроект.

"Один урядовий законопроект не пройшов комітет. Це ратифікаційний законопроект. Він стосується дуже важливих закупівель, які пов'язані з нацбезпекою України, авіаційною безпекою та подоланням надзвичайних ситуацій", - додав він.

Зазначимо, що за даними сайту Ради, законопроект № 0189 "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні" було внесено у понеділок, 4 червня 2018 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект №0188 "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб".

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Верховна Рада, В'ячеслав Кириленко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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