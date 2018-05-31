Кабмин внес в Раду законопроект о ратификации соглашения с Молдовой о реадмиссии

Сейчас проект соглашения отсутствует на сайте парламента, однако он имеется в распоряжении РБК-Украина

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №0188 "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Молдова о реадмиссии лиц". Документ был зарегистрирован в парламенте в четверг, 31 мая.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Сейчас проект соглашения отсутствует на сайте парламента, однако он имеется в распоряжении РБК-Украина.

Напомним, Кабмин на своем заседании 30 мая одобрил проект закона о ратификации соглашения с Молдовой о реадмиссии. Правительство также утвердило протокол о порядке реализации этого соглашения. Предполагается, что его реализация позволит сторонам принимать совместные меры по предотвращению и раскрытию преступлений, связанных с нелегальной миграцией.

Следует отметить, что само соглашение было подписано еще в прошлом году.