Правительство внесет в Раду изменения в бюджет в течение нескольких дней, - Ковалив

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда

Кабинет министров Украины внесет в Верховную раду изменения в бюджет на протяжении нескольких дней. Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда.

"Правительство уже сегодня работает. Буквально в течение нескольких дней внесет в парламент изменения в бюджет. Что будут предусматривать эти изменения: увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда", - заявила Ковалив.

По ее словам, планируют урезать бюджет на 50 миллиардов гривен.

"Откуда деньги? Это сокращение расходов бюджета. Сегодня у нас уже другая реальность. Что мы делаем, в первую очередь экономим. Такая экономия будет порядка 50 миллиардов гривен. Это экономия будет касаться многих и министерств, заработных плат и затрат, и разного рода закупок, которые могут быть отложены до следующего года", - отметила Ковалив.

Напомним, по словам Кузнецов, в пик распространения коронавирус Украина потребует более 100 миллиардов гривен на поддержку медицинской отрасли.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров пересматривает бюджет и формирует стабилизационный фонд государства и создает стратегическую экономический совет развития Украины.