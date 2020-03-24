Уряд внесе в Раду зміни до бюджету протягом кількох днів, - Ковалів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зміни передбачатимуть збільшення видатків на охорону здоров’я і створення стабілізаційного фонду

Кабінет міністрів України внесе до Верховної ради зміни до бюджету протягом кількох днів. Про це заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, зміни передбачатимуть збільшення видатків на охорону здоров’я і створення стабілізаційного фонду.

"Уряд вже сьогодні працює. Буквально протягом кількох днів внесе до парламенту зміни в бюджет. Що будуть передбачати ці зміни: збільшення видатків на охорону здоров’я і створення стабілізаційного фонду", - заявила Ковалів.

За її словами, урізати бюджет планують на 50 мільярдів гривень.

"Звідки гроші? Це скорочення видатків бюджету. Сьогодні в нас вже інша реальність. Що ми робимо, в першу чергу економимо. Така економія буде порядка 50 мільярда гривень. Це економія буде стосуватись багатьох і міністерств, заробітніх плат, і витрат, і різного роду закупівель, які можуть бути відкладені до наступного року", - зазначила Ковалів.

Нагадаємо, за словами Ковалів, в пік поширення коронавірусу Україна потребуватиме понад 100 мільярдів гривень на підтримку медичної галузі.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів переглядає бюджет і формує стабілізаційний фонд держави і створює стратегічну економічну раду розвитку України.