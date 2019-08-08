Правительство Венесуэлы отменило участие в переговорах на Барбадосе

Фото: Мадуро с делегацией (Twitter/REUTERS,Miraflores Palace)

Мадуро и его делегация не будут присутствовать на Барбадосе 8 и 9 августа

Правительство Венсуэлы отказалось от участия в переговорах с представителями оппозиции для урегулирования кризиса в стране. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

Так, по решению президента страны Николаса Мадуро его делегация не поедет на Барбадос, где 8-9 августа должен был состояться новый раунд переговоров с делегацией от лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

"Внимание народу Венесуэлы! Наш президент Николас Мадуро решил, что наша делегация не будет присутствовать на встречах по диалогу, запланированных на четверг 8 и пятницу 9 августа на Барбадосе", - написал Родригес в Twitter.

Также он прикрепил заявление, в котором указано, что якобы причиной отказа является "опасная и грубая агрессия" по отношению к Венесуэле со стороны администрации президента США Дональда Трампа, который поддерживает оппозицию.

Напомним, 31 июля 2019 на острове Барбадос состоялся третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. Во время этой встречи делегация Мадуро заявила, что "настаивает на поиске конституционного выхода из кризиса".