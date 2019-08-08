Уряд Венесуели скасував участь у переговорах на Барбадосі

Фото: Мадуро з делегацією (Twitter/REUTERS,Miraflores Palace)

Мадуро і його делегація не будуть присутні на Барбадосі 8 і 9 серпня

Уряд Венсуели відмовилося від участі у переговорах з представниками опозиції для врегулювання кризи в країні. Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр зв'язку і інформації Боліваріанської Республіки Хорхе Родрігес.

Так, за рішенням президента країни Ніколаса Мадуро його делегація не поїде на Барбадос, де 8-9 серпня повинен був відбутися новий раунд переговорів з делегацією від лідера опозиції Хуана Гуайдо.

"Увага народу Венесуели! Наш президент Ніколас Мадуро вирішив, що наша делегація не буде присутня на зустрічах з діалогу, запланованих на четвер 8 і п'ятницю 9 серпня на Барбадосі", - написав Родрігес в Twitter.

Також він прикріпив заяву, в якій зазначено, що нібито причиною відмови є "небезпечна і брутальна агресія" по відношенню до Венесуели з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, який підтримує опозицію.

Нагадаємо, 31 липня 2019 на острові Барбадос відбувся третій раунд переговорів між владою і опозицією Венесуели. Під час цієї зустрічі делегація Мадуро заявила, що "наполягає на пошуку конституційного виходу з кризи".