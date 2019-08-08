ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд Венесуели скасував участь у переговорах на Барбадосі

Новини » Політика    08.08.2019 - 06:30
Уряд Венесуели скасував участь у переговорах на Барбадосі
Фото: Мадуро з делегацією (Twitter/REUTERS,Miraflores Palace)

Мадуро і його делегація не будуть присутні на Барбадосі 8 і 9 серпня

Уряд Венсуели відмовилося від участі у переговорах з представниками опозиції для врегулювання кризи в країні. Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр зв'язку і інформації Боліваріанської Республіки Хорхе Родрігес.

Так, за рішенням президента країни Ніколаса Мадуро його делегація не поїде на Барбадос, де 8-9 серпня повинен був відбутися новий раунд переговорів з делегацією від лідера опозиції Хуана Гуайдо.

"Увага народу Венесуели! Наш президент Ніколас Мадуро вирішив, що наша делегація не буде присутня на зустрічах з діалогу, запланованих на четвер 8 і п'ятницю 9 серпня на Барбадосі", - написав Родрігес в Twitter.

Також він прикріпив заяву, в якій зазначено, що нібито причиною відмови є "небезпечна і брутальна агресія" по відношенню до Венесуели з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, який підтримує опозицію.Уряд Венесуели скасував участь у переговорах на Барбадосі

Уряд Венесуели скасував участь у переговорах на Барбадосі

Нагадаємо, 31 липня 2019 на острові Барбадос відбувся третій раунд переговорів між владою і опозицією Венесуели. Під час цієї зустрічі делегація Мадуро заявила, що "наполягає на пошуку конституційного виходу з кризи".

Росія відмовилася від участі у переговорах щодо Венесуели У Венесуелі знову сталося масштабне відключення електроенергії
Новини України ВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся