В Барбадосе начался третий раунда переговоров властей и оппозиции Венесуэлы

Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

31 июля начался третий раунд в рамках "механизма Осло"

Представитель оппозиционной делегации и депутат Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Сталин Гонсалес заявил, что на острове Барбадос начался третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гонсалеса в Twitter.

По его словам, сегодня, 31 июля, начался третий раунд в рамках "механизма Осло".

"Мы начали еще один раунд встреч в рамках "механизма Осло". Настаиваем на поиске конституционного выхода (из кризиса - ред.), который положит конец страданиям венесуэльцев", - написал он.

Гонсалес также отметил, что венесуэльский народ нуждается "в определенных результатах".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 июля глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с представителями властей страны, в частности - президента Николаса Мадуро. При этом Хуайдо заявил, что собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов.

Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство и оппозиция договорились о восстановлении "постоянного диалога". Вопрос о создании "стола для диалога" обсуждалось представителями правительства страны и оппозицией в Норвегии.