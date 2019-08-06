Трамп ввел санкции против властей Венесуэлы

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Активы венесуэльской верхушки в США будут заблокированы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, направленных на блокировку активов ее правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

Согласно документу, новые санкции вводятся на фоне того, что власти Венесуэлы пытаются помешать объявившему себя временным президентом Хуану Гуайдо, которого США признали главой государства.

"Все имущество и имущественные интересы правительства Венесуэлы, находящиеся на территории США, заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны", - говорится в документе.

Под правительством Венесуэлы в указе имеется в виду любое политическое подразделение, ведомство или его структуры, к которым США отнесли венесуэльский ЦБ и государственную нефтегазовую компанию PDVSA.

Президент США отмеает, что Николас Мадуро и связанные с ним лица продолжают узурпировать власть и нарушать права человека, в том числе проводят незаконные аресты и задержания, вмешиваются в свободу выражения мнений и работу СМИ.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки ввели санкции против командующих специальными силами полиции и военной контрразведки Венесуэлы.