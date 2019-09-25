Уряд Великобританії планує змусити Джонсона попросити про відстрочку

Фото: Джеффрі Кокс (parliament.uk)

За словами генпрокурора Британії, уряд буде просити про відстрочку якщо не буде укладена угода до 19 жовтня

Генеральний прокурор Великобританії Джеффрі Кокс заявив, що уряд буде просити відстрочку виходу зі складу Європейського союзу (Brexit), якщо не вдасться укласти угоду до 19 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

За словами Коксу, уряд буде дотримуватися закон, щоб змусити прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона попросити відстрочку по Brexit.

"Уряд буде дотримуватися закон, прийнятий парламентом, щоб змусити британського лідера просити відстрочку щодо Брексита, якщо не буде досягнута угода з ЄС до 19 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 вересня Верховний суд Британії визнав незаконним рішення Джонсона відправити парламент у відпустку. Після цього лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін закликав Джонсона піти у відставку. Сьогодні, 25 вересня, британський парламент відновив свою роботу.

Після рішення суду прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив про необхідність провести нові парламентські вибори. Також Джонсону довелося покинути Генасамблеї ООН через відновлення роботи парламенту.