ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд Великобританії планує змусити Джонсона попросити про відстрочку

Новини » Політика    25.09.2019 - 15:26
Уряд Великобританії планує змусити Джонсона попросити про відстрочку
Фото: Джеффрі Кокс (parliament.uk)

За словами генпрокурора Британії, уряд буде просити про відстрочку якщо не буде укладена угода до 19 жовтня

Генеральний прокурор Великобританії Джеффрі Кокс заявив, що уряд буде просити відстрочку виходу зі складу Європейського союзу (Brexit), якщо не вдасться укласти угоду до 19 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

За словами Коксу, уряд буде дотримуватися закон, щоб змусити прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона попросити відстрочку по Brexit.

"Уряд буде дотримуватися закон, прийнятий парламентом, щоб змусити британського лідера просити відстрочку щодо Брексита, якщо не буде досягнута угода з ЄС до 19 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 вересня Верховний суд Британії визнав незаконним рішення Джонсона відправити парламент у відпустку. Після цього лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін закликав Джонсона піти у відставку. Сьогодні, 25 вересня, британський парламент відновив свою роботу.

Після рішення суду прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив про необхідність провести нові парламентські вибори. Також Джонсону довелося покинути Генасамблеї ООН через відновлення роботи парламенту.

Британський парламент відновив роботу Джонсон передчасно покинув Генасамблею ООН
Новини України ВеликобританиясделкаBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся