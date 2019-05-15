Правительство вдвое увеличило размер президентских стипендий молодым ученым

Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Стипендии вырастут с 1 июля

Правительство приняло решение увеличить размер стипендий президента Украины и Кабинета министров украины для молодых ученых с 1 июля более чем вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Так, размер стипендии президента для молодых ученых увеличится с 2305,2 грн в месяц до 6021 грн, а размер стипендии КМУ - с 1921 грн на месяц до 4014 грн. Каждая из этих стипендий назначается на 2 года.

По данным министерства, на год в Украине назначают 300 стипендий президента Украины и 320 стипендий Кабинета министров.

Как отметила министр образования и науки Лилия Гриневич, ежегодно президент и правительство предоставляют эти стипендии талантливым молодым ученым, чтобы поддержать их, мотивировать к дальнейшему развитию.

"Однако в последние годы сложилась ситуация, что размер этих стипендий был наименьшим среди всех премий и стипендий для молодых ученых в Украине. Конечно, нам надо было изменить эту ситуацию, и в этом году мы изыскали в бюджете необходимые средства, чтобы более чем вдвое поднять эти выплаты", - сказала она.

Напомним, в январе Верховная рада назначила именные стипендии наиболее талантливым молодым ученым. В 2019 году будет назначено тридцать именных стипендий Рады в размере 2 тыс. грн ежемесячно каждая.

Как сообщало РБК-Украина, на базе комитета Верховной рады по вопросам образования планируют создать рабочую группу для обсуждения вопроса повышения стипендий для студентов.