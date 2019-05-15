ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство вдвое увеличило размер президентских стипендий молодым ученым

Новости » Общество    15.05.2019 - 16:14
Правительство вдвое увеличило размер президентских стипендий молодым ученым
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Стипендии вырастут с 1 июля

Правительство приняло решение увеличить размер стипендий президента Украины и Кабинета министров украины для молодых ученых с 1 июля более чем вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Так, размер стипендии президента для молодых ученых увеличится с 2305,2 грн в месяц до 6021 грн, а размер стипендии КМУ - с 1921 грн на месяц до 4014 грн. Каждая из этих стипендий назначается на 2 года.

По данным министерства, на год в Украине назначают 300 стипендий президента Украины и 320 стипендий Кабинета министров.

Правительство вдвое увеличило размер президентских стипендий молодым ученым

Как отметила министр образования и науки Лилия Гриневич, ежегодно президент и правительство предоставляют эти стипендии талантливым молодым ученым, чтобы поддержать их, мотивировать к дальнейшему развитию.

"Однако в последние годы сложилась ситуация, что размер этих стипендий был наименьшим среди всех премий и стипендий для молодых ученых в Украине. Конечно, нам надо было изменить эту ситуацию, и в этом году мы изыскали в бюджете необходимые средства, чтобы более чем вдвое поднять эти выплаты", - сказала она.

Напомним, в январе Верховная рада назначила именные стипендии наиболее талантливым молодым ученым. В 2019 году будет назначено тридцать именных стипендий Рады в размере 2 тыс. грн ежемесячно каждая.

Как сообщало РБК-Украина, на базе комитета Верховной рады по вопросам образования планируют создать рабочую группу для обсуждения вопроса повышения стипендий для студентов.

Кабмин снова предлагает поднять ренту на радиочастоты Правительство одобрило макропрогноз на три года
Новости Украины стипендияКабинет Министров Украиныправительство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь