Уряд вдвічі збільшив розмір президентських стипендій молодим вченим

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Стипендії зростуть з 1 липня

Уряд ухвалив рішення збільшити розмір стипендій президента України та Кабінету міністрів для молодих вчених з 1 липня більш ніж удвічі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Так, розмір стипендії президента для молодих науковців збільшиться з 2305,2 грн на місяць до 6021 грн, а розмір стипендії КМУ - з 1921 грн на місяць до 4014 грн. Кожна із цих стипендій призначається на 2 роки.

За даними міністерства, на рік в Україні призначають 300 стипендій президента України та 320 стипендій Кабінету міністрів.

Як зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, щорічно президент та уряд надають ці стипендії найталановитішим молодим вченим, щоб підтримати їх, мотивувати до подальшого розвитку.

"Однак останніми роками склалася ситуація, що розмір саме цих стипендій був найменшим серед усіх премій та стипендій для молодих вчених в Україні. Звісно, нам треба було змінити цю ситуацію, і цього року ми знайшли в бюджеті необхідні кошти, щоб більш ніж удвічі підняти ці виплати", - сказала вона.

Нагадаємо, у січні Верховна рада призначила іменні стипендії найталановитішим молодим вченим. У 2019 році буде призначено тридцять іменних стипендій Ради у розмірі 2 тис. грн щомісяця кожна.

Як повідомляло РБК-Україна, на базі комітету Верховної ради з питань освіти планують створити робочу групу для обговорення питання підвищення стипендій для студентів.