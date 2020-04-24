Больницы первой волны заполнены больными коронавирусом только на 20%, - Степанов

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Впрочем, в отдельных больницах заполненность больными достигает 50%

Больницы первой волны заполнены больными коронавирусом только на 20%. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр отметил, что по состоянию на утро среди 242 больниц первой волны было свободно порядка 43 тыс. свободных мест.

"При этом, число аппаратов искусственной вентиляции легких, которые свободны и готовы к работе - 1877 из 2 071 аппарата ИВЛ. Эти цифры говорят, что заполненность наших медучреждений на уровне до 15-20% в зависимости от региона", - заявил Степанов.

По его словам, в отдельных больницах заполненность больными достигает 50%. Однако дефицита мест для больных нет.

"Действительно, есть, где больше, в отдельных больницах, где подходит к 50%. Но хочу подчеркнуть, что в нас определены больницы первой волны, определены больницы второй волны и определены алгоритмы при каких обстоятельствах мы начинаем переходить на другой уровень. На сегодня никаких оснований ни в одном регионе Украины нет для того, чтобы утверждать, что не хватает кроватей или больницы, не принимают больных коронавирусною болезнью. Ситуация полностью контролируемая", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине смягчат при двух ключевых условиях: в течение 10 дней процент выявленных заболеваний не изменяется или остается в пределах 5%; больницы заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на половину.