Правительство утвердило создание рабочей группы по введению накопительной пенсии

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил создание рабочей группы по внедрению накопительной пенсии в Украине . Рабочая группа также будет работать над развитием негосударственного пенсионного обеспечения украинцев.

По словам главы Кабмина, сейчас правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы, предусматривающей снижение налогов, которые граждане сейчас платят в государственный бюджет.

"Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии", - пояснил Шмыгаль.

Премьер добавил, что задачей правительства является создание условий, при которых граждане "будут уверены в будущем" и будут видеть "перспективы достойной старости".