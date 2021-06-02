UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Правительство утвердило создание рабочей группы по введению накопительной пенсии

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил создание рабочей группы по внедрению накопительной пенсии в Украине. Рабочая группа также будет работать над развитием негосударственного пенсионного обеспечения украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, сейчас правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы, предусматривающей снижение налогов, которые граждане сейчас платят в государственный бюджет.

"Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии", - пояснил Шмыгаль.

Премьер добавил, что задачей правительства является создание условий, при которых граждане "будут уверены в будущем" и будут видеть "перспективы достойной старости".

Напомним, в конце мая глава правительства сообщал, что в Кабмине достигли согласия касательно введения накопительной пенсии в Украине.

Кроме того, 31 мая парламентский комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Верховной раде одобрить законопроект о накопительной пенсии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров Украиныпенсионная реформапенсии