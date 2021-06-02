ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Уряд затвердив створення робочої групи щодо запровадження накопичувальної пенсії

Новость на русском →
Україна, Середа 02 червня 2021 15:38
Уряд затвердив створення робочої групи щодо запровадження накопичувальної пенсії Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив створення робочої групи щодо запровадження накопичувальної пенсії в Україні. Робоча група також працюватиме над розвитком недержавного пенсійного забезпечення українців.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави Кабміну, зараз уряд працює над впровадженням другого рівня пенсійної системи, яка передбачатиме зниження податків, які громадяни наразі сплачують в державний бюджет.

"Податки будуть спрямовуватися на особисті пенсійні рахунки людей, де будуть інвестуватися та примножуватися. Так само не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти, і це буде гарний додатковий дохід до державної солідарної пенсії", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр додав, що наразі завданням уряду є створення умов, за яких громадяни "будуть впевнені у майбутньому" та будуть бачити "перспективи гідної старості".

Нагадаємо, наприкінці травня глава уряду повідомляв, що у Кабміні досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсії в Україні.

Крім того, 31 травня парламентський комітет з питань соціальної політики рекомендував Верховній раді схвалити законопроект про накопичувальну пенсію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України пенсионная реформа пенсії
NEWS
Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин і дизпаливо
Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин і дизпаливо
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО