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Правительство утвердило план реализации первого этапа Энергетической стратегии

НовостиЭнергетика    06.06.2018 - 13:20
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

План предусматривает корпоратизацию "Укрэнерго" и продление эксплуатации энергоблоков АЭС

Украинское правительство на заседании 6 июня утвердило план реализации первого этапа Энергетической стратегии до 2035 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство утвердило план реализации этапа "Реформирование энергетического сектора (до 2020 года)". Документ предусматривает развитие тепловой, атомной и гидроэнергетики, строительство новых энергоблоков АЭС; внедрение системы "smart grid" (умные сети) в энергетике; реструктуризацию "Нафтогаза".

В принятом документе указана корпоратизация НЭК "Укрэнерго", которая запланирована на III квартал 2018, продление срока эксплуатации двух энергоблоков Запорожской АЭС, и по одному Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Кроме того, в плане значится подача в парламент законопроекта о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива и прочее.

 

Фото: план реализации первого этапа Энергетической стратегии

Напомним, ранее сообщалось, что новым главой Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначена Оксана Кривенко.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, энергетика, стратегия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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