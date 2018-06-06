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Интервью

Кривенко назначили главой НКРЭКУ

НовостиЭнергетика    06.06.2018 - 12:01
Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/nerc.gov.ua)
Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/nerc.gov.ua)

НКРЭКУ получила нового руководителя после увольнения Дмитрия Вовка  

Новым главой Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначена Оксана Кривенко. Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

"Благодарю членов НКРЭКУ за доверие и уверяю, что приложу максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора. Наша стратегия и главная цель - эффективный регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся к беспристрастному, прозрачному и открытому регулированию с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - отметила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Ранее Кривенко занимала должность замдиректора департамента НКРЭКУ по регулированию отношений в нефтегазовой сфере. Она была одним из тех, кто разрабатывал документацию о введении платы за подключенную мощность распределения газа - так называемую абонплату за газ.

Отметим, 30 мая предыдущего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка уволили в соответствии с ранее утвержденным планом ротации главы и членов комиссии. Его также не допустили к участию в конкурсе по отбору новых членов НКРЭКУ после того, как конкурсная комиссия признала недостаточным его опыт работы в сфере энергетики.

Фото: nerc.gov.ua

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко назначил пять новых членов НКРЭКУ. Новыми членами энергетического регулятора стали Оксана Кривенко, представитель ДТЭК Елена Антонова, представитель "Укргидроэнерго"Александр Фармагей, Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго") и сотрудник Госэнергоэффективности Евгений Маглеванный.

 

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Теги публикации: НКРЭКУ, энергетика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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