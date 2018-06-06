Уряд затвердив план реалізації першого етапу Енергетичної стратегії

План передбачає корпоратизацію "Укренерго" та продовження експлуатації енергоблоків АЕС

Український уряд на засіданні 6 червня затвердив план реалізації першого етапу Енергетичної стратегії до 2035 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд затвердив план реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)". Документ передбачає розвиток теплової, атомної і гідроенергетики, будівництво нових енергоблоків АЕС; впровадження системи "smart grid" (розумні мережі) в енергетиці; реструктуризацію "Нафтогазу".

У прийнятому документі вказана корпоратизація НЕК "Укренерго", яка запланована на III квартал 2018, продовження терміну експлуатації двох енергоблоків Запорізької АЕС, і по одному Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. Крім того, у плані значиться подання до парламенту законопроекту про будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива та інше.

Фото: план реалізації першого етапу Енергетичної стратегії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), призначено Оксану Кривенко.