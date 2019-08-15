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Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню независимости

Новости » Общество    15.08.2019 - 14:46
Кабмин утвердил план мероприятий ко Дню независимости
Фото: в этом году парада 24 августа не будет (РБК-Украина)

День независимости Украины в Киеве пройдет без парада

Правительство утвердило план мероприятий к празднованию 28-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно плану, стартуют мероприятия 23 августа в День государственного флага Украины.

На 24 августа запланировано проведение торжественных мероприятий с участием органов власти, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности. Состоится возложение цветов к памятникам и могилам выдающихся деятелей Украины, борцов за независимость страны, погибшим участникам Революции Достоинства и антитеррористической операции. Также запланировано проведение информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий.

В зарубежных дипломатических учреждениях празднование годовщины планируется с участием украинской диаспоры.

Также во Львове пройдет национальный телевизионный проект "Украинская песня".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что празднование Дня независимости пройдет без парада. По словам президента Владимира Зеленского, деньги, выделенные на проведение военного парада, будут перечислены украинским военным.

После этого на сайте президента появилась петиция о проведении парада 24 августа.

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