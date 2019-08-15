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Уряд затвердив план заходів до Дня незалежності

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 14:46
Уряд затвердив план заходів до Дня незалежності
Фото: в цьому році параду 24 серпня не буде (РБК-Україна)

День незалежності України в Києві пройде без параду

Уряд затвердив план заходів до відзначення 28-й річниці незалежності України. Про це повідомляє прес-служба Кабміна.

Згідно з планом, стартують заходи 23 серпня у День державного прапора України.

На 24 серпня заплановано проведення урочистих заходів за участю органів влади, представників іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства і громадськості. Відбудеться покладання квітів до пам'ятників та могил видатних діячів України, борців за незалежність країни, загиблим учасникам Революції Гідності та антитерористичної операції. Також заплановано проведення інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів.

У закордонних дипломатичних установах святкування річниці планується за участю української діаспори.

Також у Львові пройде національний телевізійний проект "Українська пісня".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що святкування Дня незалежності пройде без параду. За словами президента Володимира Зеленського, гроші, виділені на проведення військового параду, будуть перераховані українським військовим.

Після цього на сайті президента з'явилася петиція про проведення параду 24 серпня.

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