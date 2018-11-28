Правительство утвердило передачу Андреевской церкви Константинополю

Фото: Андреевская церковь (wikipedia.org)

Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату в постоянное пользование

Кабинет министров Украины утвердил передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Принятым постановлением Кабинет министров передает представительству двора Вселенского патриархата в Украине в постоянное безвозмездное пользование объекты недвижимого имущества Андреевской церкви. В уточняющем перечне говорится, что речь идет об основном помещении церкви, купольной части и стилобата (верхняя часть ступенчатого цоколя храма или цокольный этаж, - ред.) на 1 и 2 этажах.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю 7 ноября. В пояснительной записке к закону подчеркивается, что передача церкви является важным шагом в подготовке к получению Томоса об автокефалии Украинской церкви.

Отметим, до этого советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявлял, что реконструкцию Андреевской церкви ускорят. Изначально реконструкцию планировалось завершить до 2020 года.