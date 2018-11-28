Уряд затвердив передачу Андріївської церкви Константинополю

Фото: Андріївська церква (wikipedia.org)

Андріївську церкву передали Вселенському патріархату в постійне користування

Кабінет міністрів України затвердив передачу Андріївської церкви в користування Вселенському патріархату. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Прийнятою постановою Кабінет міністрів передає представництву двору Вселенського патріархату в Україні в постійне безоплатне користування об'єкти нерухомого майна Андріївської церкви. В уточнюючому переліку говориться, що мова йде про основне приміщення церкви, купольну частину і стилобат (верхня частина ступеневої цоколя храму або цокольний поверх, - ред.) на 1 і 2 поверхах.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Константинополю 7 листопада. У пояснювальній записці до закону зазначається, що передача церкви є важливим кроком у підготовці до отримання Томосу про автокефалію Української церкви.

Відзначимо, до цього радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявляв, що реконструкцію Андріївської церкви прискорять. Спочатку реконструкцію планувалося завершити до 2020 року.