Правительство утвердило финансовый план "Укрэнерго"

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, утвержденный 27 марта план разработан с учетом прогнозных макропоказателей экономического развития страны и целей Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

План предусматривает:

- доходы в сумме 7 552, 3 млн грн;

- расходы в сумме 5 193,6 млн грн;

- выплаты в пользу государства в размере 2 044,9 млн грн

- реализацию приоритетных проектов на сумму 3 912,8 млн грн (без НДС).

"Документ позволяет создать надлежащие условия для выполнения ключевых уставных задач Укрэнерго и стабилизации его финансового состояния, а также создает условия для дальнейшего развития предприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием "НЭК "Укрэнерго" 4 февраля 2019 года. "Укрэнерго" перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.

Министерство финансов Украины 22 февраля 2019 года создало комиссию по реорганизации государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в частное акционерное общество (ЧАО).