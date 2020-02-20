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Правительство уточнило условия содержания эвакуированных из Уханя

Новости » Общество     20.02.2020 - 14:58
Правительство уточнило условия содержания эвакуированных из Уханя
Фото: санаторий Новые Санжары (poltava.to)

Все отходы после карантина будут утилизированы в особый способ, они не попадут в общую канализацию

Все эвакуированные граждане из китайского города Ухань, а также медицинский персонал и сопровождающие лица будут содержаться в отдельных помещениях медицинского центра в Новых Санжарах. Об этом сообщили в правительственном портале.

Также в Кабмине сообщили, что все отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизированы в особом порядке.

"Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания. Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены", - сообщили в правительстве.

Ранее РБК-Украина писало, что весь персонал из санатория в Новых Санжарах был вывезен. Следить за эвакуированными на карантине будет специальная группа из медиков и технического персонала.

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Харьков прилетел самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами на борту, которых эвакуировали из китайского города Ухань, ставшего эпицентром коронавируса. После прибытия их поместят на 14-дневный карантин в медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области. Как отметил президент Владимир Зеленский, на данный момент нет бактериологической опасности, все эвакуированные являются здоровыми.

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