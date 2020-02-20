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Уряд уточнив умови утримання евакуйованих з Уханя

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 14:58
Уряд уточнив умови утримання евакуйованих з Уханя
Фото: санаторій Нові Санжари (poltava.to)

Всі відходи після карантину будуть утилізовані в особливий спосіб, вони не потраплять в загальну каналізацію

Все евакуйовані громадяни з китайського міста Ухань, а також медичний персонал та супроводжуючі особи будуть міститися в окремих приміщеннях медичного центру у Нових Санжарах. Про це повідомили в урядовому порталі.

Також у Кабміні повідомили, що всі відходи не будуть потрапляти в загальну каналізацію, а будуть утилізовані в особливому порядку.

"Всі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях з належним рівнем комфорту для проживання. Відходи будуть утилізовані в особливому порядку, вони не будуть потрапляти в загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов'язковому порядку будуть знешкоджені", - повідомили в уряді.

Раніше РБК-Україна писало, що весь персонал санаторію в Нових Санжарах був вивезений. Стежити за евакуйованими на карантині буде спеціальна група з медиків і технічного персоналу.

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, до Харкова прилетів літак з 45 українцями і 27 іноземцями на борту, яких евакуювали з китайського міста Ухань, який став епіцентром коронавірусу. Після прибуття їх помістять на 14-денний карантин в медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області. Як зазначив президент Володимир Зеленський, на даний момент немає бактеріологічної небезпеки, всі евакуйовані є здоровими.

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