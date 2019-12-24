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Уряд прискорив розгляд скарг у сфері держреєстрації

Новини » Політика     24.12.2019 - 14:28
Уряд прискорив розгляд скарг у сфері держреєстрації
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Скарги в окремих категоріях будуть розглядати протягом доби

Кабінет міністрів України прискорив і спростив розгляд скарг у сфері державної реєстрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексій Гончарука.

За його словами, держава буде цілодобово реагувати на випадки рейдерства у сфері майнових прав.

"Уряд затвердив порядок розгляду скарг від людей і бізнесу. Ми спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації і зменшили терміни прийняття рішень по окремих категоріях справ до 24 годин", - зазначив Гончарук.

Фото: проект закону

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України запустив офіс протидії рейдерству. Цей офіс і Антирейдерська комісія продовжать роботу по блокуванню "чорних реєстраторів", усуненню слабких місць у реєстрах і законодавстві, переведенню даних в електронну форму та посиленню надійності авторизації при здійсненні транзакцій.

У жовтні президент України Володимир Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством. Документ удосконалює процеси реєстрації бізнесу, нерухомості, а також регулює нотаріальні дії.

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