Правительство усиливает проверки грузоперевозок

Кабинет министров усилил проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Усиленные проверки будут проводиться с 1 июля по 30 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Контроль над проведением усиленных проверок возложен на Министерство финансов, Государственную фискальную службу, Мининфраструктуры и Укртрансбезпеку.

"Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также для ограничения движения чрезмерно загруженного транспорта дорогами общего пользования государственного значения будут установлены дорожные знаки.

О результатах проверок ведомства и службы должны проинформировать Кабмин до 31 октября.

Ранее правительство предоставило дополнительные полномочия Министерству внутренних дел для контроля соблюдения весовых норм грузовиков.

Напомним, с конца сентября в Украине действует закон о предотвращении разрушения дорог, который предусматривает штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан в случае перегруза.