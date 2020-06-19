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Полиция будет тщательнее проверять грузовики на дорогах

Новости » Общество     19.06.2020 - 23:19
Полиция будет тщательнее проверять грузовики на дорогах
Фото: грузовики на дороге (РБК-Украина)

Кабмин предоставил дополнительные полномочия МВД

Кабинет министров предоставил дополнительные полномочия Министерству внутренних дел для того, чтобы контролировать соблюдение весовых норм грузовиков. Это должно предотвратить разрушение дорог из-за перегруза.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, грузовой транспорт на дорогах будут еще тщательнее проверять патрульные полицейские.

"Очень часто его перегружают, поэтому он разрушает и старые дороги, и те, которые сейчас строятся. С этой целью на заседании Кабмина были предоставлены дополнительные полномочия МВД и патрульной полиции. Поэтому ситуация быстро изменится к лучшему", - сказал Тимошенко.

Он также анонсировал, что из-за перезагрузок будут "очень большие штрафы".

Ранее сообщалось, что президент поручил патрульной полиции взять контроль над габаритно-весовыми ограничениями.

Напомним, в конце сентября 2019 года в Украине вступил в силу закон для предотвращения разрушения дорог, которым предусматривается штраф за перегруженность автомобиля.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины грузовикМинистерство внутренних дел Украины
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