Уряд посилює перевірки вантажоперевезень

Фото: черга вантажівок (РБК-Україна)

Перевірки накладних повинні зменшити порушення вагових норм

Кабінет міністрів посилив перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом. Посилені перевірки будуть проводитися з 1 липня по 30 вересня.

Про це повідомили в прес-службі уряду.

Контроль над проведенням посилених перевірок покладено на Міністерство фінансів, Державну фіскальну службу, Мінінфраструктури та Укртрансбезпеку.

"Сьогоднішнім рішенням уряд посилює перевірки товарно-транспортних накладних з перевезення вантажів автотранспортом. Це дозволить зменшити системні порушення вагових норм при перевезенні вантажів", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також для обмеження руху надмірно завантаженого транспорту дорогами загального користування державного значення будуть встановлені дорожні знаки.

Про результати перевірок відомства і служби повинні проінформувати Кабмін до 31 жовтня.

Раніше уряд надав додаткові повноваження Міністерству внутрішніх справ для контролю дотримання вагових норм вантажівок.

Нагадаємо, з кінця вересня в Україні діє закон про запобігання руйнування доріг, який передбачає штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі перевантаження.

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Автор: Игорь Литвиненко