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Правительство усилит борьбу с нелегальным оборотом топлива: что планируют сделать

Автор: Александр Белоус

В Украине активизируют деятельность межведомственных рабочих групп в областях с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива. Эти группы проводят ежедневный мониторинг цен на горючее в каждом районе.

Об этом говорилось на совещании 10 марта, с участием представителей различных ведомств, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в совещании приняли участие представители Минэкономики, Минрегиона, Офиса президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов

По итогам совещания Шмыгаль дал ряд поручений:

  • Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции во время реализации светлых нефтепродуктов.
  • Гостаможслужбе, Держпродспоживслужбі и Госэкоинспекции за неделю представить в Кабинет министров предложения по проведению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива.
  • При участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.

Напомним, под данным Минэкономики, на 29 января 2021 года средняя цена бензина марки А-95 в Украине составила 25,94 гривен за литр. С июня прошлого года цена выросла на 19%, или на 4,08 грн за литр.

Как писало РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныбензинтопливо
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