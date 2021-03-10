RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Уряд посилить боротьбу з нелегальним обігом пального: що планують зробити

Автор: Олександр Білоус

В Україні активізують діяльність міжвідомчих робочих груп в областях із метою боротьби з нелегальним обігом пального. Ці групи проводять щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі.

Про це йшлося на нараді 10 березня, за участю представників різних відомств, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що у нараді взяли участь представники Мінекономіки, Мінрегіону, Офісу президента, Антимонопольного комітету, Нацполіції, ДСНС та інших уповноважених органів

За підсумками наради Шмигаль дав низку доручень:

  • Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації світлих нафтопродуктів.
  • Держмитслужбі, Держпродспоживслужбі та Держекоінспекції за тиждень подати до Кабінету міністрів пропозиції щодо здійснення лабораторних досліджень якості пального та пропозиції щодо створення державної системи якості пального.
  • За участі представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, на 29 січня 2021 року середня ціна бензину марки А-95 в Україні склала 25,94 гривень за літр. З червня минулого року ціна зросла на 19%, або на 4,08 грн за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, підйом цін на нафту у світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів Українибензинтопливо
Читайте також
Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в "червоній" зоні карантину
В.о. міністрів повернули широкі повноваження: закон набрав чинності
Прогноз погоди