Уряд посилить боротьбу з нелегальним обігом пального: що планують зробити
В Україні активізують діяльність міжвідомчих робочих груп в областях із метою боротьби з нелегальним обігом пального. Ці групи проводять щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі.
Про це йшлося на нараді 10 березня, за участю представників різних відомств, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Він повідомив, що у нараді взяли участь представники Мінекономіки, Мінрегіону, Офісу президента, Антимонопольного комітету, Нацполіції, ДСНС та інших уповноважених органів
За підсумками наради Шмигаль дав низку доручень:
- Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації світлих нафтопродуктів.
- Держмитслужбі, Держпродспоживслужбі та Держекоінспекції за тиждень подати до Кабінету міністрів пропозиції щодо здійснення лабораторних досліджень якості пального та пропозиції щодо створення державної системи якості пального.
- За участі представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.
Нагадаємо, за даними Мінекономіки, на 29 січня 2021 року середня ціна бензину марки А-95 в Україні склала 25,94 гривень за літр. З червня минулого року ціна зросла на 19%, або на 4,08 грн за літр.
Як повідомляло РБК-Україна, підйом цін на нафту у світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.