ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Уряд посилить боротьбу з нелегальним обігом пального: що планують зробити

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 10:30
Уряд посилить боротьбу з нелегальним обігом пального: що планують зробити Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні активізують діяльність міжвідомчих робочих груп в областях із метою боротьби з нелегальним обігом пального. Ці групи проводять щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі.

Про це йшлося на нараді 10 березня, за участю представників різних відомств, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що у нараді взяли участь представники Мінекономіки, Мінрегіону, Офісу президента, Антимонопольного комітету, Нацполіції, ДСНС та інших уповноважених органів

За підсумками наради Шмигаль дав низку доручень:

  • Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації світлих нафтопродуктів.
  • Держмитслужбі, Держпродспоживслужбі та Держекоінспекції за тиждень подати до Кабінету міністрів пропозиції щодо здійснення лабораторних досліджень якості пального та пропозиції щодо створення державної системи якості пального.
  • За участі представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, на 29 січня 2021 року середня ціна бензину марки А-95 в Україні склала 25,94 гривень за літр. З червня минулого року ціна зросла на 19%, або на 4,08 грн за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, підйом цін на нафту у світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Кабінет Міністрів України бензин топливо
NEWS
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах