Уряд посилить боротьбу з нелегальним обігом пального: що планують зробити

В Україні активізують діяльність міжвідомчих робочих груп в областях із метою боротьби з нелегальним обігом пального. Ці групи проводять щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі.

Про це йшлося на нараді 10 березня, за участю представників різних відомств, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі .

Він повідомив, що у нараді взяли участь представники Мінекономіки, Мінрегіону, Офісу президента, Антимонопольного комітету, Нацполіції, ДСНС та інших уповноважених органів

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, на 29 січня 2021 року середня ціна бензину марки А-95 в Україні склала 25,94 гривень за літр. З червня минулого року ціна зросла на 19%, або на 4,08 грн за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, підйом цін на нафту у світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.