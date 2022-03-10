Правительство упростило импорт продуктов в условиях военного положения

Кабинет министров принял постановление о бесперебойной поставке импортируемых пищевых продуктов и кормов в условиях военного положения. Постановление принято 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

В случае закрытия мощностей в результате военных (боевых) действий операторы рынка могут использовать остатки упаковки или тары для пищевых продуктов и кормов по назначению на других мощностях, производящие аналогичные пищевые продукты и корма.

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