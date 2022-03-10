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Правительство упростило импорт продуктов в условиях военного положения

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление о бесперебойной поставке импортируемых пищевых продуктов и кормов в условиях военного положения. Постановление принято 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Согласно постановлению:

  • операторы рынка пищевых продуктов, которые в результате военных (боевых) действий не в состоянии выполнить требования относительно информации об импортируемых пищевых продуктах, могут осуществлять реализацию пищевых продуктов на таможенной территории Украины, информация о которых изложена языком, отличной от государственной. При этом партии указанных пищевых продуктов должны сопровождаться обязательной информацией о пищевом продукте, изложенной на государственном языке.
  • маркировка пищевых продуктов и кормов, которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, может быть изложено языком, отличным от государственной;

В случае закрытия мощностей в результате военных (боевых) действий операторы рынка могут использовать остатки упаковки или тары для пищевых продуктов и кормов по назначению на других мощностях, производящие аналогичные пищевые продукты и корма.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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