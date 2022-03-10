Уряд спростив імпорт продуктів в умовах воєнного стану

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів в умовах воєнного стану. Постанова ухвалена 9 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Згідно постанови:
У разі закриття потужностей внаслідок воєнних (бойових) дій оператори ринку можуть використовувати залишки упаковки або тари для харчових продуктів і кормів за призначенням на інших потужностях, що виробляють аналогічні харчові продукти і корми.
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