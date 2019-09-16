Правительство уменьшило сумму на субсидии в проекте бюджета на 2020

В 2020 году на выплату выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47 628,6 млн грн. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.

Таким образом, правительство планирует уменьшить выплаты субсидий в сравнении с 2019 годом на 8,3 млрд грн.

Кроме того, в проекте госбюджета заложено:

предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, - 3 042,6 млн грн;

социальная защита граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, - 1 980,9 млн. грн;

ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, - 1 323,7 млн грн;

Напомним, в госбюджете-2019 предусмотрено снижение расходов на субвенцию местным бюджетам для выплаты жилищных субсидий. Правительство решило урезать эту статью расходов почти на 16 млрд грн до 55,05 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 23 августа завершил финансирование пенсий за август и жилищных субсидий за июль 2019 года. По данным ведомства, на пенсии за август направлено 35 млрд грн, на жилищные субсидии за июль - 157,2 млн грн.