Правительство уменьшило сумму на субсидии в проекте бюджета на 2020

На субсидии пойдет на 8,3 млрд грн меньше
В 2020 году на выплату выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47 628,6 млн грн. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.
Таким образом, правительство планирует уменьшить выплаты субсидий в сравнении с 2019 годом на 8,3 млрд грн.
Кроме того, в проекте госбюджета заложено:
Напомним, в госбюджете-2019 предусмотрено снижение расходов на субвенцию местным бюджетам для выплаты жилищных субсидий. Правительство решило урезать эту статью расходов почти на 16 млрд грн до 55,05 млрд грн.
Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 23 августа завершил финансирование пенсий за август и жилищных субсидий за июль 2019 года. По данным ведомства, на пенсии за август направлено 35 млрд грн, на жилищные субсидии за июль - 157,2 млн грн.