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Правительство Украины ведет переговоры с МВФ об урезании бюджетных расходов

Автор: Александр Белоус

Правительство Украины по требованию МВФ намерено урезать расходы. Сокращение составит около 90 млрд гривен

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию "Корреспондент".

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По его словам, сейчас обсуждалась консолидация госбюджета-2022 в части рамок уменьшенного дефицита.

"Мы ставили цель - ориентировочно 4-4,5% ВВП дефицита госбюджета на 2022 год. У МВФ индикатор - 3,5%. При этом 2020 год мы закончили с дефицитом 5,3% ВВП, а в 2021-м планируем быть в рамках 5,5%", - сообщил министр.

Как сообщало РБК-Украина, в законе о государственном бюджете Украины заложен дефицит на уровне 246,6 млрд гривен, что составляет 5,5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Его планируется покрыть в основном за счет заимствований, а также приватизации (12 млрд гривен). Ожидается, что номинальный ВВП в 2021 году составит 4 505 млрд гривен.

Таким образом, требование МВФ урезать бюджетный дефицит на 2 процентных пункта ВВП означает сокращение расходов примерно на 90 млрд гривен.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти планируют переформатировать Меморандум с Международным валютным фондом. Появились новые вопросы, которые надо решить.

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