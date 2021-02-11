Правительство Украины хочет переформатирвоать Меморандум с МВФ

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию " Корреспондент ".

"Миссия продолжается в формате анализа выполнения действующих обязательств, а также определения новых реперных точек, пересмотра действующих структурных маяков. То, что не выполнено осенью 2020 года, будет перенесено с другими сроками в новый Меморандум", - сказал он.

По его словам, это не будет новый документ, а речь идет о переформатировании действующего Меморандума.

"Программа будет видоизменена с учетом существующих реалий. Суть будет сохранена. Изменится, возможно, наполнение по срокам и условиям. Появился вопрос с тарифами, который мы выполнили еще летом. В связи с пересмотром тарифов на газ вопрос будет актуализирован в другом виде. В каком - пока трудно сказать", - сообщил министр.

В то же время сумма кредита МВФ меняться не будет. "Сумма та же, вопрос сроков может обсуждаться, но на данном этапе он не стоит. Возможно, будет такая дискуссия", - сообщил министр.