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Правительство Украины хочет переформатирвоать Меморандум с МВФ

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 11:09
Правительство Украины хочет переформатирвоать Меморандум с МВФ Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти планируют переформатировать Меморандум с Международным валютным фондом. Появились новые вопросы, которые надо решить.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию "Корреспондент".

"Миссия продолжается в формате анализа выполнения действующих обязательств, а также определения новых реперных точек, пересмотра действующих структурных маяков. То, что не выполнено осенью 2020 года, будет перенесено с другими сроками в новый Меморандум", - сказал он.

По его словам, это не будет новый документ, а речь идет о переформатировании действующего Меморандума.

"Программа будет видоизменена с учетом существующих реалий. Суть будет сохранена. Изменится, возможно, наполнение по срокам и условиям. Появился вопрос с тарифами, который мы выполнили еще летом. В связи с пересмотром тарифов на газ вопрос будет актуализирован в другом виде. В каком - пока трудно сказать", - сообщил министр.

В то же время сумма кредита МВФ меняться не будет. "Сумма та же, вопрос сроков может обсуждаться, но на данном этапе он не стоит. Возможно, будет такая дискуссия", - сообщил министр.

Напомним, Меморандум между властями Украины и МВФ был подписан в 2020 году. Его текст был обнародован в июне. Тогда же Украина получила от МВФ первый транш кредита на 2,2 млрд долларов в рамках 18-ти месячной программы Stand-By на 5 млрд долларов. После этого МВФ не выделял траншей.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что ожидает получить 2,2 млрд долларов в виде трех траншей от Международного валютного фонда в 2021 году.

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